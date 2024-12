18 yaşlı arvadını öldürdü

Ağstafada ər həyat yoldaşını qətlə yetirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisəni törətməkdə Vurğun qəsəbə sakini 23 yaşlı İlyas Qədimov şübhəli bilinir. Onun həyat yoldaşı 18 yaşlı Mədinə Qədimova aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Meyit müayinə olunmaq üçün Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Ağstafa rayon şöbəsinə təhvil verilib.



Qeyd edək ki, hadisə qadının ata evində törədilib. Artıq polis qətli törətməkdə şübhəli bilinən şəxsi saxlayıb.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

