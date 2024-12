Bakıda vəzifəli şəxsin meyiti tapıldı

Bakıda vəzifəli şəxs hamamda yıxılaraq vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Xətai MKTB-nin 2 saylı mənzil-kommunal istismar sahəsinin rəisi 1962-ci il təvəllüdlü Ramiz Əliyev yaşadığı evdə dünyasını dəyişib.

Belə ki, o, dekabrın 20-si saat 22 radələrində Xətai rayonunun Sarayevo küçəsindəki evinin hamam otağında olarkən yıxılıb. R.Əliyevin vəfat etdiyi məlum olub.

Bildirilir ki, "JEK" rəhbəri infarktdan həyatını itirib. Faktla bağlı Xətai Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

