3 bürc üçün hesablaşma vaxtıdır - Böyük uğursuzluqla üzləşəcəklər

İlin sonu hesablaşma vaxtıdır, lakin bütün bürclər üçün uğurlu dövr olmayacaq.

Metbuat.az-ın Lent.az-a istinadən məlumatına görə, bəziləri üçün diqqətli olmasalar və səhvlərindən dərs çıxarmasalar, 2024-cü il fəlakət ola bilər.

Buğa

Buğa üçün 2024-cü ilin sonu maddi cəhətdən çətin ola bilər. Düşüncəsiz xərcləmə və ya işdə həddindən artıq cəsarət xoşagəlməz nəticələrə səbəb ola bilər.

Ulduzlar riskli investisiyalardan qaçmağı və sənədlərdəki detallara diqqətli olmağı məsləhət görür. Həm də işdə münaqişələrə girməməyə çalışın - bu, nüfuzunuzu korlaya bilər.

Əkizlər

Əkizlər münasibətlərdə xəyal qırıqlığı yaşamaq riskini daşıyırlar. Uzun müddət diqqətdən kənarda qalmadığınız ifadələr, narazılıqlar və ya münaqişələr yaxınlarınızla ciddi fasilələrə səbəb ola bilər.

İli tək başa vurmaq istəmirsinizsə, ulduzlar sizə təşəbbüs göstərməyi və inamı bərpa etməyə çalışmağı məsləhət görür.

Dolça

Dolçalar üçün ilin sonu peşəkar uğursuzluqlar dövrü ola bilər. Ambisiyalarınız və lider olmaq istəyiniz başqalarının müqaviməti ilə qarşılaşa bilər. Mühüm layihələrin itirilməsinə və ya maliyyə itkilərinə səbəb olacaq səhvlər ola bilər.

Ulduzlar sürəti azaltmağı və cəhdlərə deyil, işinizin keyfiyyətinə diqqət yetirməyi məsləhət görürlər.

