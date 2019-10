Neftçilər prospektində təmir işləri aparılır.



"Azərbaycan Avtomobil Yolları" Dövlət Agentliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu gün Neftçilər prospektində yol ayrıcında yerləşdirilmiş beton maneələrin kənarlaşdırılması, kənarlaşdırılan hissədə asfalt-beton örtüyünün bərpası işləri aparılır.

Bu üzdən sürücülərdən sözügedən küçələrdə hərəkətdə olarkən diqqətli olmaları, müvəqqəti yol nişanlarına və yol hərəkəti qaydalarına əməl etmələri xahiş olunur.

