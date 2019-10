ABŞ Türkiyənin Maliyyə Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi və Energetika Nazirliyinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Sanksiyalar bu idarələrin rəhbərlərinə qarşıda tətbiq edilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, sanksiyalar siyahısına Türkiyənin Müdafiə naziri Hulusi Akar, Türkiyənin Enerji və Təbii qaynaqlar naziri Fatih Donmez və Ədalət və İnkişaf partiyasının sədr müavini Suleyman Soylu da daxil edilmişdir.

Qeyd edək ki, sanksiyalar Suriyadakı vəziyyətlə əlaqədar tətbiq edilib.

Milli.Az

