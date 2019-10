Bakı. Trend:

Əfqanıstanın şimalında hərbi helikopter qəzaya uğrayıb.

Trend-in məlumatına görə, hadisə ölkənin şimalındakı Bəlx əyalətində baş verib.

Helikopterdə yeddi nəfər olub, onların taleyi barədə məlumat verilməyib.

Hazırda hərbçilərin axtarışları aparılır.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.