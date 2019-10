Milli Şuranın bu gün keçirilən razılaşdırılmamış aksiyasında saxlanılanların əksəriyyəti sərbəst buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərbəst buraxılanlar arasında AXCP sədri Əli Kərimli, onun sabiq müavini Fuad Qəhrəmanlı, Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn və digərləri də var.

Saxlanılan şəxslərin izahatları alınıb, xəbərdarlıq edilərək sərbəst buraxılıblar.(apa)

