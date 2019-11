Müğənni Zamiq ata oldu - FOTO

Müğənni Zamiq Hüseynov ata olub.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi bu münasibətlə dostlarını bir araya yığıb. O, xoş gününü Xalq artisti Röya Ayxan, stilistlər Elnur Həsənov, Anar Maliklə qeyd edib.

Qeyd edək ki, Zamiq ata olma xəbərini mediadan gizlədir. Bir müddət əvvəl Röya müğənninin tezliklə ata olacağı haqda açıqlama vermişdi. Zamiq isə məlumatı təkzib etmişdi.

Z.Hüseynovun ötən il gizli evləndiyi xəbəri yayılmışdı. Sənətçi bu haqda sualları hər zaman cavabsız qoyub. Müğənni ikinci dəfə Aydan adlı xanımla nikah bağlayıb.

