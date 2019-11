"Eurovision" təmsilçimiz Diana Hacıyeva "DiHaj" paylaşımları ilə maraq cəlb edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna zəmin yaradan isə ifaçının qəribə pozlarıdır.

Müğənni İnstaqram səhifəsində bu pozları bölüşür. Onun geyimi, saç düzümü və fərqli makiyajı diqqət çəkir.

Sözügedən fotolardan bir neçəsini təqdim edirik.

