Bakı. Trend:

"Trend" İnformasiya Agentliyi "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" adlı video layihənin 10.11.2019 tarixli növbəti buraxılışını təqdim edir.

"PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" adlı video layihə Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin fəaliyyətinə həsr olunub.

Video layihənin digər bölümlərini buradan, həmçinin TREND İnformasiya Agentliyinin "Youtube" kanalından izləyə bilərsiniz.

