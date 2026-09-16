Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər üçün münasibətlər, ünsiyyət və şəxsi inkişaf baxımından mühüm dəyişikliklər gözlənilir.
Metbuat.az xəbər verir ki, xüsusilə üç bürc üçün qarşıdakı günlərdə diqqət çəkən astroloji təsirlər olacaq.
Əqrəb
Veneranın Əqrəb bürcünə daxil olması şəxsi cazibəni və romantik münasibətləri ön plana çıxaracaq. Gizli hisslər və etibar məsələləri gündəmə gələ bilər, maliyyə ilə bağlı qərarlarda isə tələsməmək tövsiyə olunur.
Tərəzi
Merkurinin Tərəzi bürcünə keçidi ünsiyyət və diplomatiya bacarıqlarını gücləndirəcək. İş və təhsildə strategiyanı yeniləmək, şəxsi həyatda isə emosional balansı qorumaq üçün əlverişli şərait yaranacaq.
Əkizlər
Uranın Əkizlər bürcündə retroqrad hərəkətə başlaması azadlıq və müstəqillik istəyini gücləndirəcək. Təxirə salınmış işləri tamamlamaq üçün məhsuldar dövr olacaq, lakin iş və şəxsi həyat arasında balansı qorumaq vacibdir.