“Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC-nin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə yeni müdir təyin edilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı sosial şəbəkədə "Asan Xidmət”in mətbuat katibi Elnur Niftəliyev paylaşıb.
Bu vəzifə jurnalist Leyla Sarabinə tapşırılıb.
Leyla Sarabin bundan əvvəl Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.
O, daha əvvəl Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri işləyib.
Leyla Sarabin bir sıra KİV-lərdə jurnalist kimi fəaliyyət göstərib.