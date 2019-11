Biləsuvar rayonunda ağır yol qəzası baş verib.

Hadisə rayonun Nəsimi kəndi ərazisində qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, minik avtomobili sürücünün idarəetməni itirməsi səbəbindən aşıb. Nəticədə avtomobildə olan sərnişin - 1956-ci il təvəllüdlü Səfərova Həqiqət Ağabala qızı ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (report)

