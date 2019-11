NATO Slovakiyanın təhlükəsizliyinin zəmanətçisidir.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Slovakiya Xarici İşlər naziri Miroslav Layçak deyib.

"Mən Makronun ifadələriylə razı deyiləm. Bizə NATO lazımdır. O bizim təhlükəsizliyimizin qarantıdır. NATO bu alyansa üzv olan ölkələrin birliyinin nümayişidir", - deyə o bildirib.

Qeyd edək ki, bundan öncə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron NATO-nun beyin ölümü yaşadığını bəyan etmişdi.

Milli.Az

