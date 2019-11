Alimlər siqaret çəkməklə şizofreniya arasında bağlılıq aşkarladılar - TƏDQİQAT

Britaniyalı genetiklər siqaret çəkən insanlarda şizofreniya xəstliyi və depresiya ehtimalının daha çox olduğunu müəyyən ediblər.

Milli.Az modern.az-a istinadən bildirir ki, alimlərin tədqiqatı "Psychological Medicine" nəşrində dərc olunub.

Elmi tədqiqat üçün alimlər yarım milyon britaniyalıdan DNK analizi götürüblər.

Onlar müəyyən ediblər ki, şizofreniyadan və depresiyadan əziyyət çəkən insanlar digrlərindən daha çox siqaret çəkiblər.

Alimlər hesab edirlər ki, nikotin beyin hüceyrlərinə mənfi təsir göstərir - serotanin və dofaminin sintezinə maneə törədir.

Milli.Az

