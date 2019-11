Qazaxda qəza 350 abonenti qazsız qoyub.

“Azəriqaz” İstehsalat Birliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Qazax rayonunun N.Nərimanov küçəsində, Hüseynbəyli kəndinin 76 mm diametrində daşıyıcı orta təzyiqli qaz xətti avtomobil qəzası zamanı qırılıb.

Nəticədə 350 abonentin qaz təminatında fasilə yaranıb.



