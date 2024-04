Bu bürcləri şad xəbər gözləyir - Eşq, pul, vəzifə...

Astroloqlara görə, aprel ayının sonları bəzi bürclər üçün sevindirici xəbərlərlə yadda qalacaq.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, həmin bürclər bunlardır:

Balıqlar - uzun müddətdir maliyyə çətinlikləri yaşamış ola bilərsiniz, lakin aprelin sonu sizin üçün əsl fürsət günləri yaşanacaq. Risk etməkdən çəkinməyin, cəsarətli qərarlar verin. Maddi vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün əlverişli imkanlar yaranacaq. Planlı hərəkət etmək lazımdır. Yeni iş təklifləri və gəlir artımı ola bilər.

Şir - şəxsi münasibətlərdəki xırda problemləri yoluna qoymağın zamanıdır. Eşq həyatınızla bağlı xoş xəbərlər eşidəcəksiniz. Şəxsi ambisiyaları kənara qoyaraq, anlayışlı və səmimi ünsiyyəti seçməlisiniz. Unutmayın ki, eqolarınız həyatınızın sevgisini sizdən həmişəlik soyuda bilər.

Əqrəb - ailə daxilində və dostlarda aranızda yaranan problemlər həll olacaq. Həmin insanlardan xoş xəbərlər eşidəcəksiniz ki, bunun sayəsində də uzun müddətdir düşdüyünüz "qara zolaq"dan çıxmaq mümkün olacaq.

