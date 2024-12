​ABŞ senatorlarının 100 ildən çoxdur yediyi şorba

ABŞ Senatının 100 ildən artıqdır ki, hər gün menyusunda “Senator lobya şorbası” kimi tanınan şorba var. Bir çox onilliklər ərzində rasionun ayrılmaz hissəsinə çevrilib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ABŞ Senatının işi qanunvericilik fəaliyyəti ilə bağlıdır, lakin Senatda hətta ən təcrübəli qurmanları belə təəccübləndirə biləcək bir kulinariya ənənəsi var. Axı siyasətçilər və hökumət strukturlarının digər nümayəndələri də yemək yeməlidirlər və Senatın menyusunda müntəzəm olaraq bir yemək var. Bu sadə, lakin dadlı və sağlam lobya şorbasıdır.

Şorbanın Senatın menyusuna necə düşdüyü barədə dəqiq məlumat yoxdur. Ancaq bunun XX əsrin əvvəllərində, təxminən 1904-cü ildə baş verdiyi güman edilir. ABŞ Senatının rəsmi saytında yer alan xəbərə görə, restoran komitəsinə rəhbərlik edən senator Fred Dyubua bu yeməyin tərəfdarı olub və lobya şorbasının gündəlik verilməsi qaydasını qoyub.

Bəzi senatorlar şorbanın bəzən çox duzlu olduğunu və sifariş verməməyə üstünlük verdiklərini iddia edirlər. Bununla belə, hələ də Capitol Hill restoranında müntəzəm olaraq təklif olunur.

Bu şorba qara bibər və duz ilə ədviyyatlı, hisə verilmiş vetçina, soğan, kərə yağı, sudan ibarətdir.

Capitol Hilldə senatorlar və işçilər üçün bir neçə restoran var, lakin onlardan yalnız biri hazırda bu lobya şorbasını təqdim edir: Dirksen kafesi.

Yeri gəlmişkən, bu müəssisə bütün ziyarətçilər üçün açıqdır, ona görə də hər kəs bunu sınaya və bəlkə də orada siyasətçilərdən biri ilə görüşə bilər.

