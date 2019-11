Deputat hökuməti işıq limitinə yenidən baxmağa ÇAĞIRDI

Payız-qış mövsümü ilə əlaqədar əhalinin elektrik enerjisinə artan tələbatı həm də ödənişlərin yüksəlməsinə səbəb olub. Buna görə də böyük əksəriyyət işıq limitinə yenidən baxılmasını zəruri hesab edir.

Metbuat.az bildirir ki, məsələ ilə bağlı danışan deputat Fəzail Ağamalı bildirib ki, işıq limitinə yenidən baxılması üçün kifayət qədər iqtisadi əsaslar var:

“Məsələ qaldırılanda vətəndaşların, seçicilərin mənə ünvanlanmış müraciətlərinə əsaslanmışdım. Doğrudur, etirazlardan sonra qazın limitinə baxıldı, amma işıq limitinə yox. Tarif Şurası addım atdı, amma hesab edirəm ki, bu, yetərli deyil. İşıq limitinə baxılmasını aktual hesab edirəm. Mənim araşdırmalarıma görə, ölkədə bunun üçün əsaslar var. Ümidvaram ki, yeni təyin olunmuş İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov digər sahələrdə olduğu kimi, əhalinin sosial rifahı naminə bu məsələyə də diqqətlə yanaşacaq və limitə yenidən baxılması ilə bağlı addımlar atacaq. Bu limit tamamilə ləğv, yaxud başqa bir şəkildə icra edilə bilər”.



F.Ağamalının sözlərinə görə, qaz və işıq istehsal dəyərindən baha satılır:



“Mənim araşdırmalarımda gəldiyim nəticə belədir ki, qazın və işığın istehsalının maya dəyəri 3-3,5 qəpik civarındadır. Maya dəyərilə satış arasında xeyli fərq var. Bu üzdən də tariflərə yenidən baxılması zəruridir”.



“Azərişıq” ASC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev Modern.az-a bildirib ki, işıq limitnə yenidən baxılması təmsil etdiyi qurumun səlahiyyətində olan məsələ deyil:



“Biz icraçı qurumuq. Qanun-qayda nəyi diqtə edirsə, biz də onu icra edirik. Tariflər Tarif Şurası tərəfindən müəyyən edilir. Amma ümumilikdə tərəfimizdən işıq limitinə baxılması üçün müraciət edilməyib. Bunun üçün səlahiyyətimiz də yoxdur”.



Xatırladaq ki, qaz və işıqla bağlı limit 2016-cı ildən tətbiq edilib. Aylıq elektrik enerjisi istehlakı 300 kilovat-saatadək olan istehlakçılar üçün ödəniş 7 qəpik, aylıq istehlak həcminin 300 kilovat-saatdan çox olan hissəsi üçün isə 11 qəpik müəyyənləşdirilib.



Eləcə də təbii qazın pərakəndə satış tarifi əhali üzrə illik istehlak həcmi 1700 kubmetrədək olan istehlakçılar üçün 10 qəpik, illik istehlak həcminin 1700 kubmetrdən çox olan hissəsi üçün isə 20 qəpik müəyyən olunub. (modern.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.