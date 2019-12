Bakıda fransız diplomatın velosipedi oğurlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fransanın Azərbaycandakı səfirliyində çalışan Maurice Rufin Borisi şəhərin mərkəzindəki restoranda olan zaman onun velosipedi həmin iaşə müəssisəsinin qarşısından oğurlanıb.

Oğurluq edən şəxsin axtarışları aparılır.

