ABŞ-nin Nevada ştatındakı səhranın dərinliklərində milyardlarla dollar dəyərində qızıl və mis ehtiyatlarının aşkarlandığı bildirilir.
Metbuat.az xəbər verir ki, geoloqların peyk məlumatlarını, əvvəlki tədqiqat qeydlərini və modelləşdirmə nəticələrini araşdırmasından sonra apardıqları qazıntı işləri ilə yatağın mövcudluğu təsdiqlənib. Bildirilir ki, vulkanik süxurların və səhra çöküntülərinin altında yerləşən ehtiyatların səthə yaxın olması onların açıq mədən üsulu ilə çıxarılmasını asanlaşdıra bilər. Mütəxəssislər layihənin üstünlüyünün təkcə filizdəki qiymətli metalların miqdarı deyil, həm də ehtiyatların həcmi olduğunu vurğulayırlar. Elektrikli avtomobillərə, bərpaolunan enerjiyə və məlumat mərkəzlərinə tələbatın artması misin əhəmiyyətini daha da yüksəldir.
İlkin hesablamalara görə, yatağın istismara verilməsi bölgəyə böyük investisiyalar cəlb edə və minlərlə yeni iş yeri yarada bilər.