Nazirlər Kabineti Aparatının yeni strukturu təsdiqləndi

Nazirlər Kabineti Aparatının yeni strukturu təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədovun verdiyi məlumata görə, yeni struktur aşağıdakı kimidir:

Azərbaycan Respublikası Baş Nazirin Katibliyi

Azərbaycan Respublikası Baş Nazirin birinci müavininin xidməti

Azərbaycan Respublikası Baş Nazirin müavinlərinin xidmətləri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbərinin xidməti

İqtisadiyyat şöbəsi

Xarici iqtisadi əlaqələr şöbəsi

Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi

Hüquq və qanunvericilik şöbəsi

Sosial məsələlər şöbəsi

Humanitar məsələlər şöbəsi

Sənaye və energetika şöbəsi

Aqrar və ekologiya şöbəsi

Regionların inkişafı şöbəsi

Tikinti, şəhərsalma və kommunal təsərrüfat şöbəsi

Nəqliyyat, kommunikasiya və innovasiya şöbəsi

Təhlükəsizlik, müdafiə və səfərbərlik şöbəsi

Ümumi şöbə

Mətbuat xidməti

İşlər İdarəsi

