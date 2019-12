Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbərinin müavini postu ləğv edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu, Nazirlər Kabineti Aparatının yeni strukturunda əksini tapıb.

Eyni zamanda Baş Nazirin köməkçisi postları da ləğv edilib.

Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbərinin müavini Natiq Məmmədov, Baş Nazirinin köməkçiləri Ələsgər Ələsgərov və Sabir Bayramov olub.

