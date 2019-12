Nazirlər Kabineti Aparatında yeni idarə yaradılıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu, Nazirlər Kabineti Aparatının yeni strukturunda əksini tapıb.

Nazirlər Kabineti Aparatının İşlər müdiri vəzifəsi ləğv edilərək, İşlər İdarəsi yaradılıb.

Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti Aparatının İşlər müdiri Hikmət Xəlilov idi.

