Nazirlər Kabineti Aparatında Kommunikasiya, tikinti və kommunal təsərrüfat məsələləri şöbəsi ləğv edilib.

Metbuat.az məlumatına görə, bu, Nazirlər Kabineti Aparatının yeni strukturunda əksini tapıb.

Bu şöbənin əsasında Nəqliyyat, kommunikasiya və innovasiya şöbəsi və Tikinti, şəhərsalma və kommunal təsərrüfat şöbəsi yaradılıb.

