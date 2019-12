Xalq artisti Röya Ayxan İTV-də yayımlanan “3D” proqramının qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi Dadaş Dadaşlinskinin "Xəzər TV-də Nəsib Nurun verilişinə içkili çıxmışdınız” sualını cavablandırıb.

Müğənni həmin gün qonaqlıqda olduğunu və içki qəbul etdiyini etiraf edib.

"Sürücüm 12 ildir ki, yanımda işləyir. Onun oğlu dünyaya gəlmişdi və biz həmin gün qonaqlıqda idik. Bir az içkinin qədərini qaçırtdım. Üzr istəyirəm” deyə, Röya gülərək, bildirib.

(axsam.az)

