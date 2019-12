Ermənistanın baş nazirinin həyat yoldaşı Anna Akobyan Bakıya gəlmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, BMT Təhlükəsizlik Şurasının “Qadınlar, sülh və təhlükəsizlik”ə dair qətnaməsinə həsr edilmiş konfransda çıxışı zamanı deyib.

“Əgər dəvət olarsa, Bakıya getməyə hazıram”, - deyə Akobyan əlavə edib. (azvision.az)

