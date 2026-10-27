Bakıda model Raziyyat (Razi) Əliyevaya qarşı xəsarət yetirməkdə təqsirləndirilən Ziya Hüseynzadənin növbəti məhkəmə iclası baş tutub.
Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Ağir Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən iclasda hökm oxunub.
Hökmə əsasən, təqsirləndirilən Ziya Hüseynzadə 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib.
Ziya Hüseynzadə Cinayət Məcəlləsinin 133 (əzab vermə), 177.3 (oğurluq – yaşayış sahəsinə, habelə binaya, anbara və ya başqa saxlanc yerlərinə qanunsuz daxil olmaqla törədildikdə), 182.3.2 (hədə-qorxu yolu ilə tələb etmə), 186 (əmlakı qəsdən məhv etmə və ya zədələmə), 221.1 (xuliqanlıq) və başqa maddələrilə ittiham olunur.
Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasında bildirilib ki, Z.Hüseynzadə 2023-cü il mayın 26-da R.Əliyevanın anasının mənzilinə hücum edərək xuliqanlıq hərəkətləri törədib. Razi Əliyeva ilə Ziya Hüseynzadənin bir müddət sevgi münasibətlərində olduğu məlumdur.