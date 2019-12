"Azəriqaz" abonentlərdən qanunsuz pul tələb edən şəxsin görüntülərini yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə APA TV-yə “Azəriqaz”dan bildirilib:

“Paytaxtın Elşən Süleymanov küçəsində bina evlərindən bir nəfər naməlum şəxs smart-kart tipli sayğacların kartlarının dəyişdirilməsi adı ilə pul yığır. O, hər abonentdən 10 manat tələb edir:

Əməkdaşlarımız abonentlərlə heç vaxt bu cür ünsiyyətdə olmur və smart-kartların zədələnmədiyi halda istifadə müddəti məhdudiyyətsizdir".

