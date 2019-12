Bakıda baş vermiş qəza anı kameraya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Ziya Bünyadov prospektində, Karl Marks dairəsi yaxınlığında baş verib.

Belə ki, körpünün altında dönərək Eldar Babayev küçəsi istiqamətinə hərəkət etmək istərən yük maşınına KİA markalı avtomobilin sürücüsü yol verməyib.

Nəticədə toqquşma baş verib. Hadisə nəyicəsində yük maşını aşıb. Sürücü xəsarət alıb. (avtosfera.az)

