Azərbaycanda rektor təyinatları: Bu il kimlərə vəzifə verildi? - FOTOLAR

Bu il Azərbaycanda həyata keçirilən kadr islahatları ali təhsil müəssisələrindən də yan keçməyib. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq sərəncamlar əsasında bir neçə təhsil ocağının rektoru dəyişdirilib, yeni təyinatlar olub.

Metbuat.az 2019-cu ildə rektor təyin edilən şəxslərlə bağlı məlumatları oxuculara təqdim edir:



Martın 11-də Elçin Babayev Bakı Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilib. E. Babayev bu təyinatadək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direktoru olub. BDU-nun əvvəlki rektoru Abel Məhərrəmov ötən il noyabrın 15-də vəzifəsindən kənarlaşdırılıb.

Aprelin 3-də Heydər Əsədov Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasına rektor təyin edilib. H.Əsədov 2007-2013-cü illərdə Hesablama Palatasının sədri, 2013-2018-ci illərdə isə Kənd Təsərrüfatı naziri işləyib.



İyulun 31-də Şahin Bayramov Mingəçevir Dövlət Universitetinin rektoru təyin olunub.



Həmin gün Vilayət Vəliyev Azərbaycan Texniki Universitetinin rektoru təyin edilib. O, bu təyinata qədər İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru işləyib.



Dekabrın 3-də Saleh Məhərrəmov Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsindən azad edilib. Onun yerinə Elbrus İsayev təyinat alıb. E.İsayev bunadək Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektoru olub. (Azvision.az)



