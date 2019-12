Bağdadda öldürülən etirazçıların sayı 50-yə çatıb

Dekabrın 6-da İraqın paytaxtı Bağdadda naməlum silahlı şəxslərin nümayişçilərə hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 50 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli hakimiyyət orqanları məlumat yayıb.



Bundan əvvəl 25 nəfər həlak olduğu, 130-dən çox insanın yaralandığı bildirilirdi.



Qeyd edək ki, ötən gün silahlı şəxslər Əl-Xilyani meydanında etiraz aksiyasının iştirakçılarına atəş açıblar. Hakimiyyət baş vermiş hadisəni təxribat adlandırıb. Silahlı şəxslərin kimliyi hələlik müəyyən edilməyib.



