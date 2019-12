Vaxtaşırı aclıq pəhrizi, ömrü uzatmağın effektiv üsuludur - Alimlər

Alimlər vaxtaşırı aclıq pəhrizi etməyin ürək çatışmazlığı riskini azaldaraq, insanların daha sağlam və uzun yaşamasını təmin etdiyini açıqlayıblar.

Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, Amerika Ürək Cəmiyyətinin mütəxəssisləri vaxtaşırı aclıq pəhrizi etməyin ürək çatışmazlığı riskini azaltdığını bildiriblər.

Alimlərin etdiyi araşdırma çərçivəsində, təxminən 2 min insana ürək kateterizasiyası tətbiq olunub, bu şəxslərin arasından 389 nəfərə nizamlı aralıqlarla aclıq pəhrizi etdirilib. Xəstələrin hamısının sağlamlıq vəziyyəti, təxminən 4.5 il boyunca araşdırılıb.

Nəticə olaraq, aclıq pəhrizi edənlərdə ölüm nisbətinin, araşdırmaya qatılan digər xəstələrə nisbətən 45% daha az olduğu məlum olub.

Mütəxəssislər eyni xəstələr haqqında məlumatları da təhlil edərək, aclıq pəhrizi edənlərdə infarkt hadisələrinin 71% daha az rast gəlindiyini müəyyən ediblər.

Milli.Az

