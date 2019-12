"W-trio" qrupunu mən dağıtdım" - Röya

Xalq artisti Röya Ayxan "Fəlakət" obrazı ilə tanınan aktyor Elşən Orucovun "Fəlidən doğru xəbər" "Youtube" layihəsinin qonağı olub.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni əvvəlcə etdirdiyi plastik əməliyyatdan danışıb.

"Harda əməliyyat etdirmişəm deyə bilmərəm. Yeni gəlmişəm əməliyyatdan. Maraqlı bir prosedur etdirmişəm" deyə, ifaçı söyləyib.

Röya daha sonra "W-trio" qrupu ilə bağlı "Qrupu kim dağıtdı" sualına "Mən dağıtdım. İlk mən getdim. Hamı da solo karyeraya başladı" cavabını verib.

