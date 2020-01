Türkiyə parlamenti Liviyaya hərbçilərin göndərilməsinə dair qanun layihəsini qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səsvermədə 509 deputat iştirak edib. Onlardan 325-i qanun layihsinin leyhinə, 184-ü isə əleyhinə səs verib.



Qeyd edək ki, müvafiq qanun layihəsi dekabrın 30-da Türkiyə parlamentinə təqdim edilib.

