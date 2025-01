Aktrisa Çimnaz Sultanova vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa bağırsaq xərçəngindən dünyasını dəyişib.

Mərhum sabah dəfn ediləcək.

