Gəncədə vəzifəli şəxs avtomobildə infarkt keçirərək vəfat edib.

Metbuat.az-ın Report-a istinadən məlumatına görə, 1978-ci il təvəllüdlü Cəfərov Şirin Məhərrəm oğlu "Nissan" markalı avtomobildə dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, mərhum Azərbaycan Dəmir Yolları (QSC) yük daşımaları departamentinin stansiyaların idarəedilməsi xidmətinin Qərb sahəsinin rəis müavini vəzifəsində çalışırmış.

