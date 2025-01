TƏBİB aktrisa Çimnaz Sultanovanın ölümü ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az Teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, qurumdan bildirib ki, bununla tibb müəssisələrinə müraciət daxil olmayıb.

“Bununla bağlı Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə müraciət qeydə alınmayıb”, – TƏBİB-dən bildirilib.

Qeyd edək ki, aktrisa Çimnaz Sultanova yanvarın 15-də bağırsaq xərçəngindən vəfat edib. Bu gün onun doğum günü idi.

