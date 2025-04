İranda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 40-a çatıb.

Metbuat.az yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, bunu Hörmüzqan əyalətinin qubernatoru Məhəmməd Aşuri bildirib.

Qeyd edək ki, aprelin 27-də səhər saatlarında İran Daxili İşlər Nazirliyi yanğının artıq 80 faizinin söndürüldüyünü bildirib.

Xatırlada ki, İranın cənubundakı Hörmüzqan əyalətinin Bəndər Abbas şəhərində Şəhid Rəcai limanında baş verən partlayış olub. Aprelin 28-i ölkədə matəm elan olunub.

