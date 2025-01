Arda, Endrik və Asensio - Ançelotti qərarını verdi

“Real Madrid”in baş məşqçisi Karlo Ançelotti oyunçu seçimləri ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ançelotti Raul Asensionun əsas komandaya transferindən sonra az oyun keçirməsinin səbəbini açıqlayıb. O bildirib ki, Asensio oynaya biləcəyini ortaya qoysa da, mərkəz müdafiəçisidir və sağ mövqedə oynamağa öyrəşməyib. İtalyan məşqçi mərkəz müdafiədə Asensionun əvəzinə yarımmüdafiəçi Tşouameniyə üstünlük verməsi ilə bağlı “Mən hələ də Tşoameninin mərkəz müdafiəçisi kimi yaxşı iş gördüyünə inanıram. Onun ideal mövqeyi yarımmüdafiədir. Nə zaman Alaba qayıdır, Tşouameni də öz mövqeyinə qayıdacaq" - deyə bildirib.

Arda Güler və Endrikə az oyun şansı verən Ançelottinin Asnesionu da meydana az buraxması “Real” azarkeşlərinin etirazına səbəb olub.

