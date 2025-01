Qəzzada atəşkəs elan edildi - Detallar

İsrail və HƏMAS Qəzzada atəşkəs və əsir mübadiləsi haqqında razılığa gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qətərin baş naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdülrəhman Əl Tani açıqlama verib. Məlumata görə, razılaşmaya görə, fələstinli məhbuslar və israilli girovlar tədricən təhvil veriləcək və İsrail qüvvələri Qəzzanın mərkəzindən tədricən çıxacaq. Atəşkəsin davam etdiyi hər gün Qəzzaya 50-si yanacaq daşıyan 600 yük maşını humanitar yardım daxil olacaq. Yük maşınlarından 300-ü Qəzza zolağının şimalına göndəriləcək. İsrail irimiqyaslı hücuma başladığı 2023-cü ildən bəri həbsdə olan 19 yaşından aşağı bütün fələstinliləri azad edəcək. Bundan əlavə, HƏMAS əvvəlcə ümumilikdə 33 israilli girovu azad edəcək.

İsrail hər mülki girov üçün 30 fələstinli məhbusu və hər bir İsrail əsgəri üçün 50 fələstinli məhbusu azad edəcək. Bu, həbsdə olan 1000-dən çox fələstinlinin azad edilməsi deməkdir.

