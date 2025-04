Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İmralı adasında həbsdə olan PKK lideri Abdullah Öcalanla görüşən DEM partiya heyətini qəbul edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

