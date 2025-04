Tayvanın şimal-şərqində 5.8 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə adanın Mərkəzi Hava İdarəsi xəbər yayıb.

Qeyd olunub ki, yeraltı təkanların mərkəzi İlan qəzasının Suao qəsəbəsində yerləşib.

