Aktrisa Çimnaz Sultanovanın cənazəsi yaşadığı evə gətirilib.

Metbuat.az Baku TV-yə istinadən xəbər verir ki, mərhumla vida mərasimi sabah Əmircan qəbiristanlığında keçiriləcək.

Qeyd edək ki, aktrisa yanvarın 15-də - doğum günündə bağırsaq xərçəngindən dünyasını dəyişib. Mərhum sabah dəfn ediləcək.

Xatırladaq ki, aktrisa "Vicdan haqqı", "Sənə inanıram", "Bayram axşamı" kimi bir sıra serial və filmlərdə rol alıb.

Ətraflı süjetdə:

