Tbilisidən Bakıya gələn qatar yolda xarab oldu

Tbilisidən Bakıya hərəkət edən sərnişin qatarında gecikmə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə oxu.Az-a qatarda olan sərnişinlər məlumat verib.

Bildirilib ki, gecikməyə səbəb kimi sıxlığın çox olması ilə bağlı qoşulmuş əlavə vaqonlarda yaranmış nasazlıq göstərilib.

Dünən axşam 20:35-də Tbilisdən hərəkət edən qatar 07:20-də Bakıda çatmalı olduğu halda, amma qatar 12:12-də mənzil başına çatıb.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-dən saytımıza bildirilib ki, hazırda məsələ barədə araşdırma aparılır.

