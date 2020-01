Azərbaycanlılar 67 ölkəyə VİZASIZ GEDƏ BİLƏR

"Henley & Partners" şirkəti bu gün 200 dövlətin viza qaydalarının təhlili əsasında və vizasız girişin mümkün olduğu ölkələrin sayına görə sıralanan yenilənmiş Pasport İndeksini dərc edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan vətəndaşları vizasız 67 ölkəyə baş çəkə bilərlər.

"Azərbaycan 2019-cu ildə İndeksdə 76-cı yeri tutub (2018-ci illə müqayisədə iki mövqe geriləyib). Hazırda Azərbaycan vətəndaşları 67 ölkəyə vizasız gedə bilərlər (2018-ci ildə 66 ölkə olub)", - “Henley & Partners”dən qeyd ediblər.

İl ərzində Azərbaycan Pakistan, Seneqal və Serbiyaya vizasız giriş əldə edib, eyni zamanda Benin və Cibuti ilə vizasız rejim ləğv edilib.

İndeksdə birinci yeri Yaponiya tutur. Bu ölkənin vətəndaşları dünyanın 191 ölkəsinə vizasız (və ya gəldikdən sonra viza almaqla) gedə bilər. Bu, keçən ilin göstəricisi ilə müqayisədə bir ölkə çoxdur. Sinqapur 190 ölkə ilə ötən il olduğu kimi, 2-ci yeri tutub. 189 ölkə göstəricisi ilə Cənubi Koreya və Almaniya 3-cü yeri tuturlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.