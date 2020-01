AFFA-nın vitse-prezidentlərinin sayı 4-ə çatdırılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə qərar qurumun növbədənkənar Konfransında verilib.

Assosiasiyada yeni – icraçı vitse-prezident vəzifəsi də təsis edilib. Bununla yanaşı, daha bir vitse-prezident ştatına ehtiyac duyulub.

Qeyd edək ki, bunadək qurumun vitse-prezident vəzifələrini Rauf Əliyev və Elşad Nəsirov tuturdu.

