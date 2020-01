Elçibəyin oğlundan seçki AÇIQLAMASI

“Düzü, Milli Məclisə keçiriləcək seçkilərdə iştirak etməyi düşünməmişəm. Kimlər iştirak edirsə, hamısına uğurlar arzulayıram”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu fikirləri modern.az-a mərhum eks prezident Əbülfəz Elçibəyin oğlu Ərturqut Əliyev fevralın 9-da keçiriləcək növbədənkənar parlament seçkilərində iştirak edib-etməməsi ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib.

Ərturqut Əliyev özünü heç vaxt parlamentdə görmədiyini də söyləyib:

“Milli Məclisdə deputat kimi təmsil olunmağı nə arzulamışam, nə də düşünmüşəm. Heç vaxt deputat olmaq istəməmişəm. Güman ki, bundan sonra da bu ənənəni qoruyub saxlayacam”.

Qeyd edək ki, fevralın 9-da Azərbaycanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək.

