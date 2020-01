Sosial şəbəkələrdə yayılan bir görüntü böyük marağa səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yayılan videoda balaca uşaqların hərbi maşının qarşısında durduğu və hərbi salam verdiyi görünür. Sosial şəbəkələrdə istifadəçilər yazır ki, video Qaxın Zəyəm kəndində çəkilib. Xeyli maraq oyadan balacalar özünə xas addımları ilə izləyicilərin rəğbətini qazanıb.



Həmin videonu təqdim edirik:

