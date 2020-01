Daha bir yolda sürət həddi endirildi

Zığ yolunda sürət həddi endirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyindən "Apa"ya verilən məlumata görə, Zığ dairəsi-Hava Limanı avtomagistrallarında zolaqlar üzrə sürət həddi dəyişdirilib. Dəyişikliyə əsasən, magistralda maksimal sürət həddi 110 km/saat müyyən edilib.

Sürücülərdən yollarda diqqətli olmalarını və yol hərəkəti qaydalarına riayət etmələri xahiş olunur.

Qeyd edək ki, bu gündən Heydər Əliyev prospekti- (Böyük Şor Qovşağı ilə kəsişmədən başlayaraq) Mərdəkan-Zaqulba yolunda da sürət həddi endirilib.

